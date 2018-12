Garage schenkt 10.200 euro aan Rode Neuzen Dag WDS

04 december 2018

De Land Rover- en Jaguar-garage in Asse schenkt een cheque van 10.200 euro aan Rode Neuzen Dag. Zaakvoerders Ivo Van Vaerenbergh en Micheline Heymans organiseerden de voorbije maand een opmerkelijke actie. Per verkochte wagen, schonken ze 200 euro aan de actie. “We hebben 51 wagens verkocht en dus kunnen we 10.200 doneren aan Rode Neuzen Dag”, klinkt het trots.

Tijdens de actiemaand werden alle wagens in de toonzaal ook uitgerust met grote Rode Neuzenstickers.