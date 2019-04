Gabriëls wil nieuw tankstation langs Edingsesteenweg: actiecomité ‘Koester Kruisborre’ start petitie tegen plannen Wim De Smet

02 april 2019

15u30 0 Asse Brandstofleverancier Gabriëls wil een nieuw tankstation bouwen langs de Edingsesteenweg in Asse, ter hoogte van de wijk Kaudertaveerne. Buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen en verenigden zich in het actiecomité ‘Koester Kruisborre’.

Het familiebedrijf Gabriëls uit Aalst kocht onlangs twee woningen op langs de Edingsesteenweg. De twee woningen moeten plaats ruimen voor de bouw van een nieuw tankstation. Het gaat om een onbemand tankstation met twee pompen en een luifel van 18 bij 10 meter. “Dit is een kleinschalig project waar alleen met bankkaarten betaald kan worden”, meldt bestuurder Stefaan Gabriëls. “Er komen geen nevenactiviteiten, geen shop of drankautomaten. We hebben ons dossier al besproken met het Agentschap Wegen en Verkeer. De woning met huisnummer 173 hebben we mee opgenomen in de plannen zodat er op termijn een volwaardig fietspad kan worden gerealiseerd. Op die manier dragen we ook ons steentje bij tot de verkeersveiligheid. Ons tankstation genereert ook geen extra verkeer zoals bijvoorbeeld een Aldi wel zou doen.”

De buurtbewoners zijn niet te spreken over de bouwplannen van het bedrijf. Zij verenigden zich in het actiecomité Koester Kruisborre. “Op de Edingsesteenweg gebeuren nu al vaak zware verkeersongevallen”, zegt John Roucquart van het actiecomité. “Bovendien zou het tankstation gebouwd worden tussen twee bochten waardoor de zichtbaarheid niet goed is en de kans op ongevallen nog groter wordt. Op dezelfde plaats is er aan beide kanten van de straat ook nog een bushalte. We krijgen hier een combinatie van twee bushaltes, een tankstation, veel doorrijdend verkeer en het gebrek aan een degelijk voet- en fietspad. Dat is een levensgevaarlijke cocktail.”

Volgens het actiecomité zal ook de milieu-impact niet gering zijn. “Benzinestations horen niet thuis in een woonwijk”, luidt het. “De nabije Kruisborrevallei is natuurlijk erfgoed. Het gaat om een prachtig natuurgebied met een diversiteit aan fauna en flora. Het tankstation grenst aan de achterzijde van dit gebied. De gemeente en de provincie investeerden de voorbije jaren ook in opwaardering van de talrijke oude kapelletjes in het gebied. In zo’n omgeving hoort geen tankstation.”

De buren vrezen ook geluidshinder en watervervuiling. Ze starten daarom een petitie op tegen de komst van het tankstation. De omwonenden worden ook opgeroepen om massaal bezwaarschriften in te dienen.

Het familiebedrijf Gabriëls werd in 1932 opgericht en wordt vandaag geleid door de derde generatie. Er werken 100 personeelsleden. Het bedrijf nam vorig jaar de Power-keten over en beschikt nu over 185 tankstations verspreid over heel Vlaanderen. Gabriëls draait een omzet van meer dan 400 miljoen euro.