Fuifgangers getroffen door pepperspray 05 maart 2018

'Night under the stars', de twintigste fuif van de laatstejaars van de ASO-afdeling van de Sint-Martinusscholen in 't Jass, is zondagochtend met een valse nooit geëindigd.





Enkele onverlaten vonden het nodig om omstreeks 5 uur pepperspray in de zaal te spuiten. Verschillende aanwezigen werden in het gezicht geraakt, met de nodige irritatie van ogen en luchtwegen als gevolg. Een ziekenwagen werd uitgestuurd, maar naar verluidt moest niemand afgevoerd worden. De politie ging op zoek naar de daders, maar die konden ontkomen. (TVP)