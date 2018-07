Frans Pauwels overleden 02 juli 2018

In zijn woning in de Bergestraat is vorige donderdag Frans Pauwels op 83-jarige leeftijd overleden.





Frans was de vader van Cyriel Pauwels, één van de tien jongens die om het leven kwamen bij het zware verkeersongeval in Walfergem, in 1966. Bij de herdenking van het ongeval, twee jaar geleden, was Frans een belangrijke getuige in de reportages die gemaakt werden. Zijn echtgenote Gilberte en hij waren het enige ouderpaar waar beide ouders nog van leefden. Frans was ook de man die bij de herdenking de bloemenkrans neerlegde op de plaats van het ongeval.





De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 7 juli, om 10 uur in de parochiekerk in Walfergem. (WDS)