Frans en Marie-Thérèse vieren briljant WDS

05 november 2018

Frans Vercauteren (87) en Marie-Thérèse Dauchy (85) werden zopas op het gemeentehuis in Asse ontvangen voor hun briljanten huwelijksjubileum. Marie-Thérèse leerde Frans kennen toen ze amper 16 jaar was. Op 17 oktober 1953 trouwden ze. Frans werkte zijn hele leven als zelfstandig kunstsmid terwijl Marie-Thérèse zich over het huishouden ontfermde. Het paar kreeg 5 kinderen en geniet intussen ook al van 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

Het koppel woonde lang in de buurt van het Atomium. Vier jaar geleden verhuisden ze naar Asse.