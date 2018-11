FOTOSPECIAL: Verdwenen dorpsgezichten van Asse Wim De Smet

14 november 2018

15u15 0 Asse De Een korte duik in het archief toont aan dat Asse de voorbije jaren wel wat meer vertrouwde dorpsgezichten en bekende gebouwen heeft verloren. Een overzichtje van het belangrijkste sloopwerk: De nakende afbraak van enkele bekende gebouwen in Asse , waaronder de voormalige herberg Ons Huis, zal het dorpscentrum een nieuw uitzicht geven.

1. Kapel klooster Walfergem

De kapel van de MIssionarissen van het Heilig Hart werd begin 2014 afgebroken. De paters verkochten een deel van de site aan een vastgoedontwikkelaar die er in de plaats een rust- en verzorgingstehuis met serviceflats bouwde. Vooraleer de sloop van start ging, werd het granieten altaar, goed voor een gewicht van 3 ton, met een hijskraan naar de binnenkoer verplaatst. De kapel werd eind jaren ‘40 gebouwd. Onder meer minister van staat Jaak Gabriëls en burgemeester Koen Van Elsen kregen hun opleiding in dit college en zaten als kleine jongen ooit in de kapel.

2. Hoek Nieuwstraat-Steenweg

Een beeld uit 2013 van het drukke kruispunt Steenweg-Nieuwstraat. Het hoekpand, waar op het laatst een winkel in kinderkleding was gevestigd, ging toen tegen de vlakte. Ook de bekende drukkerij Van Geertruyen, waar het legendarische weekblad De Asschenaar werd gedrukt, verdween mee onder de sloophamer, samen met nog 3 andere panden. Het hoekperceel werd na de werken ingericht als parking.

3. Vredegerecht

In 2015 raakte bekend dat het Vredegerecht, rechtover het gemeentehuis, zou worden afgebroken. De vrederechter en zijn gevolg kregen een nieuw onderkomen in de Neerstraat. Na de afbraak werd het perceel mee opgenomen in de site van het cultureel centrum Oud Gasthuis. Er werden bomen en enkele bankjes geplaatst zodat voorbijgangers hier even in het groen op adem kunnen komen.

4. Jeugdsite 't Bronneken

Jeugdhuis 't Bronneken kreeg in 2015 een nieuw onderkomen op de Asphaltco-site. De leegstaande gebouwen (links) werden in 2015 te koop aangeboden. Een projectontwikkelaar is er momenteel een wooncomplex aan het bouwen. Sinds de jaren ‘80 was dit pand de vaste honk voor de Assese jeugd, terwijl de oude hal gebruikt werd voor de opslag van kostuums voor de Hopduvelfeesten. Voordien behoorde het gebouw toe aan de familie Van Overstraeten. Zij hadden op de hoek een café en combineerden die zaak met een handeltje in aardappelen.

5. Postkantoor Prieelstraat

Het postkantoor in de Prieelstraat werd gebouwd in 1886. Vijf jaar geleden al besliste de directie van De Post om een nieuw kantoor in de Stationsstraat te openen. Sindsdien stonden de panden in de Prieelstraat te verkommeren. Het gemeentebestuur liet de gebouwen slopen om er een nieuwe parking aan te leggen, zeer tegen de zin van het agentschap Onroerend Erfgoed.

6. Gulf Tankstation Zellik

Het voormalige Gulf tankstation, op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Frans Thirrystraat, werd in 2009 afgebroken. Het mooie gebouw, met een vleugje art deco, ruimde plaats voor een woon- en handelscomplex. De projectontwikkelaar sleet zijn jeugdjaren in Zellik en besliste daarom om het nieuwe pand toch de naam Gulf te geven. Die naam is meteen ook de laatste herinnering aan het tankstation.

7. Brandweerkazerne Arsenaalstraat

De brandweerkazerne in de Arsenaalstraat werd eind vorig jaar afgebroken. Dat gebeurde pas na hevig verzet van een actiecomité dat het gebouw zelfs een tijdlang bezette. De kazerne moest verdwijnen voor het omstreden Hopmarktproject dat er uiteindelijk nooit kwam. Op de vrijgekomen ruimte werd nu extra parking aangelegd.

8. Brandweerkazerne Zellik

De brandweervoorpost in Zellik sloot in 2008 de deuren. Volgens het gemeentebestuur was de voorpost overbodig geworden omdat de brandweer zowel vanuit Asse als Dilbeek snel in Zellik kon geraken. De vereniging Zellik Actief startte een petitie tegen de sluiting, maar de gemeente hield voet bij stuk.

Het gebouw werd verkocht aan het keukenbedrijf Fierens. De kazerne werd in 2012 afgebroken en het familiebedrijf bouwde er een gloednieuwe toonzaal.

9. Supermarkt Unic

De Unic supermarkt op het Gemeenteplein stond al jaren te verkommeren, samen met de aanpalende bakkerij van de familie Slaus. Ook deze gebouwen moesten verdwijnen voor het Hopmarktproject. Het project werd afgevoerd maar omdat de gebouwen stonden te verloederen, liet de gemeente ze afbreken. In de plaats kwamen honderden bomen en een wandelpad richting Hopmarkt.

10. Feestzaal 't Smis

Ook feestzaal ‘t Smis moest verdwijnen voor het Hopmarktproject. De bekende maar ook beruchte fuifzaal ging op 25 mei 2013 onherroepelijk dicht. De afscheidsfuif lokte meer dan duizend feestvierders, jong en oud, die nog één keer de sfeer van weleer wilden opsnuiven.