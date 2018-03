Fotografen stellen mooiste Hopduvel-beelden tentoon 13 maart 2018

02u44 0 Asse Zes fotografen uit Asse stellen hun mooiste Hopduvel-foto's tentoon in het cultureel centrum Oud Gasthuis.

Geert De Mesmaeker, Paul Corbeel, Philippe Denayer, Tim Delmoitie, Claudia Neukermans en Jill De Schutter volgen de Hopduvelfeesten al enkele jaren op de voet. Ze maakten nu een selectie van hun meest opmerkelijke foto's. "We hebben gekozen om weinig of geen foto's van artiesten en de optredens te brengen", meldt Paul Corbeel. "Tijdens de Hopduvelfeesten is de gewone Assenaar de artiest. Geen foto's dus van Clouseau of Daan maar van genietende of feestvierende gewone mensen."





De tentoonstelling is tot 15 april te bezoeken in het cultureel centrum, tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het cultuurcentrum. (WDS)