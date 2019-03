FOTO: regen en hagel houden massa weg van carnavalstoet in Asse WDS

17 maart 2019

17u52 0 Asse De 41ste carnavalsstoet trok vanmiddag door de straten van Asse-centrum. Door het barre weer daagden minder toeschouwers dan de vorige jaren.

Dat de carnavalsstoet in Asse met regen te kampen heeft, bleek eerder uitzonderlijk. “Het was al van 2006 geleden dat we geplaagd werden door regenbuien”, meldt Rudi Wauters, voorzitter van de organiserende ‘Raad van Elf’. “Maar net zoals toen is de regen gestopt, net toen onze stoet vertrok. Gelukkig maar, want het slechte weer heeft sowieso meer mensen doen thuisblijven.”

De stoet telde dit jaar 31 groepen, waaronder de 3 Assese carnavalsverenigingen: de Reuzengilde ‘Heeren van Assche’, de Plezanterikken en de Orde van Weg en Weer. De organisatoren wisten ook dit jaar enkele mooie wagens uit andere carnavalsteden te strikken. De opvallendste groepen kwamen uit Dendermonde, Vilvoorde en Opwijk.

Opmerkelijk: Keizer Wutten kon er dit jaar voor het eerst niet bijzijn. De man had een doopfeest van zijn achterkleinkind en moest voor het eerst in jaren verstek gegeven tijdens ‘zijn’ stoet.

Vanavond nog worden de winnaars bekendgemaakt.