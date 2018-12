Foto Mirifo gaat dicht: einde van drie generaties fotografen Michel Heuninckx sluit na 38 jaar zijn fotografiewinkel Wim De Smet

04 december 2018

14u50 2 Asse Foto Mirifo, de bekende fotografiewinkel van Michel Heuninckx, sluit eind deze maand de deuren. Zo komt er een einde aan een bijna 90 jaar durende familietraditie want zowel Michel als zijn vader en grootvader waren ook al fotograaf.

Foto Mirifo bevindt zich in de Nieuwstraat, vlakbij het drukke kruispunt met de N9. Michel Heuninckx (63) startte de zaak in 1980 op. “Ik ging naar school in het atheneum en trok nadien naar Brussel om er eerst 3 jaar fotografie en vervolgens 2 jaar filmopleiding te volgen. Toen de studies voorbij waren, ging ik bij mijn vader aan de slag. Maar enkele jaren later besliste ik om op eigen benen een winkel op te starten.”

Michel Heuninckx vond een pand in de Nieuwstraat, in de bekende Van Dooren-blok. “Maar na 6 jaar kreeg ik de kans om het huidige winkelpand aan de overkant te kopen. In die tijd combineerde ik de winkel nog met fotoreportages. Met dat reportagewerk ben ik midden jaren ’90 al gestopt, gewoon omdat het te druk werd in de winkel.”

Foto Mirifo genoot al die jaren een stevige reputatie in Asse en daarbuiten. Maar door de opkomst van digitale fotografie, veranderde de sector grondig. “Voordien kwamen de mensen hier hun filmrolletjes kopen, laten ontwikkelen en weer oppikken”, vervolgt Michel. “Maar met de komst van digitale fotografie verdween dat allemaal. De mensen gingen massaal digitaal fotograferen en lieten die foto’s ook niet meer afdrukken. Vroeger was het hier, zeker op maandag en in de zomermaanden, een drukte van jewelste. Wij gingen in de zomer zelfs niet met vakantie.”

“En de laatste jaren is er een nieuwe trend”, luidt het. “De mensen kopen nu zelfs geen digitale camera meer. Nee, ze gebruiken gewoon hun smartphone om foto’s te nemen want de kwaliteit van die toestellen is enorm verbeterd.”

Volgens Michel Heuninckx zijn ook de winstmarges op fotografiemateriaal fors gedaald. “En dat merk je ook in het straatbeeld want bijna al mijn collega’s zijn intussen gestopt. Ik hou vandaag nog 10 procent van het aantal klanten over in vergelijking met de jaren ’90.”

Ook de komst van een nieuw woonblok vlak naast zijn zaak, bracht de sluiting van Mirifo dichterbij. “Een deel van mij stockageruimte maakt deel uit van het nieuwe woonproject. Ik heb dat deel verkocht aan de projectontwikkelaar. En zonder stock kan je ook geen winkel meer openhouden.”

Michel Heuninckx houdt nog tot het einde van het jaar een uitverkoop. Nadien valt het doek over de familietraditie. “Ik heb dit beroep altijd zeer graag gedaan. Alleen op het laatste vond ik het niet zo plezant meer. Naast het dalend aantal klanten zag je ook meer mensen die een toestel wilden kopen aan dumpprijs maar tegelijk wel veel service vragen. Dat was niet meer uit te houden.”