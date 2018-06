Flats nemen bekende straathoek in ZEVEN GEBOUWEN NIEUWSTRAAT/KALKOVEN GAAN PLAT WIM DE SMET

13 juni 2018

02u47 0 Asse Op de hoek van de Nieuwstraat en de Kalkoven (N9) worden eind dit jaar zeven oude gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een gloednieuw winkel- en woonblok met 52 flats, dat de naam Ter'Asse krijgt. Onder andere de Pearle-winkel en kapsalon Red gaan tegen de vlakte.

De zeven panden die onder de sloophamer gaan, vormen al jarenlang het vertrouwde straatbeeld van het bekende en drukke kruispunt. Het gaat om de gebouwen die vooraan in de Nieuwstraat staan, en de hoek vormen met de N9. Onder andere de voormalige Panos-broodjeszaak, de Pearle-winkel, Alexander Grill en kapsalon Red gaan tegen de vlakte. "De gebouwen werden al verworven, maar hier en daar wordt er nog een flat bewoond", zegt Jurgen De Nil van vastgoedmakelaar Qspot. "Eind dit jaar, of ten laatste begin volgend jaar, wordt de bebouwing afgebroken en starten we met de nieuwbouwwerken. We gaan eerst vier meter diep graven om een ondergrondse parking aan te kunnen leggen. De nieuwbouw zelf zal vier bouwlagen tellen."





De architect verkoos om het bouwproject op te splitsen in een A-blok en een B-blok, elk met twee liften. "Het A-blok wordt het gebouw dat aan de Nieuwstraat en de N9 komt te staan, en zal 29 woningen tellen", vervolgt De Nil. "Het B-blok sluit daar op aan, maar komt vlak aan de parking Gildehof te liggen. Dit gebouw zal 23 flats tellen. Tussen de twee woonblokken komt een groen parkje te liggen. Voorts komt de ingang van de ondergrondse parking ook aan het Gildenhof te liggen, zodat bestuurders niet in conflict komen met het drukke verkeer in de Nieuwstraat of op de N9. In die parking, die enkel toegankelijk zal zijn voor bewoners, zal plaats zijn voor 54 wagens. We onderzoeken ook of we er een elektrische laadpaal kunnen plaatsen." Op het gelijkvloers zullen ook nog acht winkelruimtes komen.





Klaar over twee jaar

Volgens de vastgoedmakelaar moeten de flats in augustus 2020 klaar zijn. "We mikken op een tijdspanne van twintig maanden om een groot gebouw als dit te realiseren", klinkt het. "De naam Ter'Asse verwijst naar de gemeente, maar ook naar de ruime terrassen die 1,8 meter diep zijn, met een oppervlakte van tien tot vijftien vierkante meter. Bewoners kunnen er gemakkelijk een eettafel plaatsen, waardoor het ruimtelijk gevoel versterkt wordt."





Tot 120 m2

De appartementen zullen tussen 69 en 120 vierkante meter groot zijn. "Het gaat telkens om woningen met één of twee slaapkamers", vervolgt De Nil. "Appartementen met drie slaapkamers hebben we niet, omdat daar weinig vraag naar is. Wie drie slaapkamers nodig heeft, koopt meestal een huis. De prijs van de appartementen schommelt tussen 209.000 euro en 350.000 euro."