Fietsroute Asse-Brussel wint aan populariteit 27 maart 2018

03u15 0 Asse De fietsroute AB (Asse-Brussel), die het station van Asse verbindt met de Kruiskouter in Walfergem, heeft in de voorbije twee jaar dertig procent meer fietsverkeer gezien tijdens de spitsuren. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Joris Van den Cruijce (N-VA) opvroeg.

Concreet gaat het om een traject van zo'n één kilometer langs de spoorlijn. En een populair traject, zo blijkt. Van den Cruijce wil dan ook dat de plannen om de fietsroute in de richting van Zellik te voltooien, gerealiseerd worden. "In Opwijk werd al een stukje van de route aangelegd", aldus het raadslid. "Dan heb je het stuk in Asse en binnenkort ook een traject in Zellik. De puzzel past nog niet en er blijft veel onduidelijkheid over het precieze traject, onder meer in de buurt van Zittert. De NMBS heeft aangekondigd dat de spoorwegovergangen afgesloten worden en dus moeten er tunnels komen."





Voornamelijk pendelaars

Opmerkelijk is ook dat het fietsverkeer in het weekend daalde met enkele procentpunten. De route blijkt dan ook voornamelijk pendelaars aan te trekken. "Een veilige verplaatsing tussen Walfergem en Asse maakt nog niet dat je ook de scholen vlot kan bereiken", weet Van den Cruijce. "De gemeente Asse heeft nog werk op vlak van een fietsbeleid voor het centrum. Het feit dat zeven op de tien ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, is een teken aan de wand."





Uit tellingen blijkt overigens dat slechts vijf procent van de Vlaams-Brabanders met de fiets naar het werk gaat, terwijl het Vlaamse gemiddelde op vijftien procent ligt. (WDS)