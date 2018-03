Femma organiseert tweede quiz 01 maart 2018

De vrouwen van Femma Asse-ter-Heide organiseren op vrijdag 16 maart al voor de tweede keer een quiz in de parochiezaal in de Oostkouter. Inschrijven kost 20 euro per ploeg, die maximaal vijf leden telt. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via femma.asseterheide@gmail.com, met vermelding van de ploegnaam. De quiz start om 20 uur, de prijsuitreiking volgt rond middernacht. (WDS)