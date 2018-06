Felle brand vernielt auto en garage 25 juni 2018

Een felle brand heeft gisterennamiddag een houten garage in de as gelegd. De vlammen ontstonden rond 17.40 uur op de oprit van Eddy Van der Stappen in de Willem De Ganckstraat in Kobbegem. "Ik zat naar de koers te kijken toen mijn schoonvader me riep dat de garage in brand stond", vertelt de man. "Toen ik beneden kwam sloegen de vlammen er al meters hoog uit. Ik heb het vuur nog proberen blussen met een emmer water maar dat verergerde de zaak alleen maar. De buren hebben de brandweer gebeld. Ik wou mijn auto, die net voor de garage stond, ook nog verplaatsen maar de brand ga zoveel hitte af, dat ik niet meer in mijn wagen kon."





Toen de brandweer arriveerde was de garage al bijna verdwenen. "We hebben vooral de twee woningen rond de oprit gevrijwaard", zegt brandweerkapitein Kris Geeroms. "Zowel de auto als de garage waren niet meer te redden. De oorzaak van de brand is nogal onduidelijk. Mogelijk gaat het om zelfontbranding van pas gemaaid gras, maar we weten dat niet met zekerheid."





De auto is alvast rijp voor de schroothoop. Ook de woningen liepen schade op. In de woning van het slachtoffer barstten de ramen van de hitte. Ook een plastieken dakrand smolt door de stralingswarmte. (WDS)