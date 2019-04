Feest in Kaudertaveerne: oudste buurtkermis van Asse gaat zondag van start WDS

18 april 2019

16u15 3 Asse De inwoners van het gehucht Kaudertaveerne organiseren dit weekend hun jaarlijkse kermis.

De kermis van Kaudertaveerne is de oudste van het dorp. Al meer dan een eeuw houdt het evenement stand. De organisatoren kiezen ook dit jaar om het hele gebeuren volks en plezant te houden. De kermis begint op Paaszondag met een ‘Back tot he Presley’-party met deejays Willy De Zwijger en Jef van de Presley. Diezelfde avond zijn er optredens van Les Loka De Boka, De Willio, Sharon en de covergroep Bump.

Op Paasmaandag is er om 10.30 uur een eucharistieviering aan de Kruisborrekapel. Nadien is er dansnamiddag en een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen het vrouwenteam Troubleshooters en de mannen van FC Patron. ’s Avonds is er een optreden van Nicky Jones.

Tijdens de kermis is de feesttent vrij toegankelijk en kunnen bezoekers er terecht om de zelfgemaakte boerenpensen te proeven. De pensen worden gemaakt volgens een oud recept waarvan ze de ingrediënten alleen in Kaudertaveerne kennen.