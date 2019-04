Familie Deriemaecker neemt afscheid van voormalige patisserie: “Ooit was dit het mooiste gebouw van Asse” Wim De Smet

17 april 2019

16u00 1 Asse De De sloop van de oude gebouwen in Asse-centrum betekende vandaag een emotioneel moment voor de familie Deriemaecker. Stamvader Juul Deriemaecker bouwde het hoekgebouw in 1940 om er een patisserie en een tabakszaak in op te starten. De familie had zelfs een eigen tabaksmerk dat in die tijd flink wat bekendheid genoot.

De sloopkraan heeft zijn werk gedaan en de projectontwikkelaar kan amper wachten met de bouw van het gloednieuwe woonproject dat op de hoek van de Kalkoven (N9) en de Nieuwstraat moet verrijzen. Maar tegen de gevallen stenen en de hopen puin kleeft voorgoed het levensverhaal van de familie Deriemaecker. Het hoekpand waar de voorbije jaren een Panos-winkel gevestigd was, dateert van 1940. Ondanks de dreigende inval van Duitse troepen, bouwde Juul Deriemaecker hier toen onverstoord zijn eigen handelspand waar hij een patisserie en een tabaksatelier zou opstarten. De bouwwerken zouden uiteindelijk tot 1942 duren. “Mijn peter was bakker maar hij combineerde zijn patisserie met een tabakshandel”, vertelt kleinzoon Erik Deriemaecker. “Op het gelijkvloers was de patisserie, terwijl de bovenverdiepingen gebruikt werden voor de tabak. De gedroogde tabaksbladeren werden gekocht in Amerika en kwamen hier in grote balen en houten kisten aan. Ons familiebedrijf beschikte al over een automatische goederenlift. Zo werden de grote ladingen naar de derde verdieping gehesen. De tabak werd door ons gesausd, gedroogd en versneden. Als kind heb ik dat nog zien gebeuren. De afgewerkte tabak werd in een pakje van ons eigen merk, Deriemaecker, gestopt. Onze pakjes werden gekocht door mensen die pijp rookten of hun sigaretten zelf rolden.”

Omdat de patisserie enorm goed draaide, werd beslist om het tabaksatelier in 1964 stop te zetten. Zoon Walter Deriemaecker, de vader van Erik, zou de patisserie uiteindelijk nog voortzetten tot 1981. “Bij ons werden bijna geen broden gebakken, wij waren een gespecialiseerde banketbakkerij”, vertelt Erik. “Taartjes, biscuits, fruittaarten in alle soorten, we maakten het hier allemaal. Op het gelijkvloers hadden we ook een verbruikszaal met negen tafeltjes. Wij verkochten toen al eigen ijsbereidingen, met aardbeien en slagroom. Onze familie heeft hier mooie tijden meegemaakt. Ik sleet mijn jeugd hier. Het gebouw telde 27 kamers. Verstoppertje spelen was nergens zo plezant als hier.”

Na de sluiting van de patisserie, werd het gebouw nog verhuurd aan een immobiliënmakelaar en aan Panos. Toen bleek dat een projectontwikkelaar zowat alle huizen in de buurt had opgekocht, besliste de familie om ook het erfstuk te betrekken in de nieuwbouw.

“Ik heb altijd gezegd dat het gebouw nooit mocht afgebroken worden zolang ik leef”, zegt Christiane Van Geite (87), de moeder van Erik. “Het is uiteindelijk niet zo gegaan, en dat vind ik een beetje spijtig. Mijn man en ik hebben in dit gebouw heel hard gewerkt, dag en nacht zelfs.”

“Ooit was dit het mooiste en hoogste gebouw van Asse”, vervolgt Christiane. “Mijn schoonvader zag de dingen altijd groots. Vanuit de bovenverdieping hadden we zicht op Asse. Iedereen die hier toen passeerde, kende dit gebouw. Al mijn kinderen zijn hier geboren. Het zou wel heel erg zijn als ik dan zou zeggen dat de afbraak mij koud laat.”

