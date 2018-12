Fakkeltocht van de Landelijke Gilde Tom Vierendeels

31 december 2018

12u16 0 Asse De Landelijke Gilde Relegem-Wemmel organiseert op zaterdag 12 januari een fakkeltocht langs de veldwegen in en rond Asse.

Er kan vanaf 18 uur gestart worden aan de gemeenteschool van Relegem in de Dorpsstraat. De fakkeltocht wordt opgeluisterd met trompetgeschal en gezang. Onderweg wordt er halt gehouden voor een glaasje glühwein of chocomelk, terwijl er genoten kan worden van een vuurshow. Afgesloten wordt er opnieuw in de school waar naast dranken ook pannenkoeken aangeboden zullen worden. Deelnemen kost voor volwassen vijf euro en twee euro voor kinderen. Leden betalen vier euro.