Euhm, waar zijn die jonge juffen gebleven? 17 mei 2018

02u44 0 Asse De juffen van kleuterschool 't Pleintje hebben gisteren niet meegestaakt met de vakbonden, maar kwamen wel op de proppen met een eigen, originele actie. Zo hadden ze zich verkleed als... grootmoedertjes.

En grootmoedertjes, daar horen bloemetjesschorten, grijze pruiken, wandelstokken en paternosters bij. "We willen op deze manier het signaal geven dat ook wij niet akkoord gaan met de pensioenplannen van de regering", zegt juf Joke Verstraeten van de tweede kleuterklas. "We kunnen ons dus vinden in de kritiek van de vakbonden, maar we staken niet mee. We willen niet dat de kinderen hier de dupe van worden. Zij hebben recht op onderwijs."





Door zich in bejaarde dames te verkleden, wilden de juffen aantonen dat hun beroep te zwaar is om uit te oefenen tot de leeftijd van 67 jaar. "Luiers verversen, veters knopen, jasjes uitdoen en communiceren op kinderniveau: dat doe je onmogelijk tot je 67ste. En dat laten we op deze manier zien aan de ouders."





De 190 kleuters van 't Pleintje keken wel raar op. "Er waren al enkelen die begonnen te wenen omdat ze plots zo'n oude juf hadden", lacht Joke. "Zij zijn jonge juffen gewoon, met een goede conditie." (WDS)