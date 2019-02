Erika zegt café ‘3 voor 1 frank’ vaarwel en heropent bekende frituur van Floris Bakker Wim De Smet

14 februari 2019

15u10 4 Asse Na vijf jaar leegstand heropent de voormalige frituur van charmezanger Floris Bakker de deuren. Erika Sacré (47) verlaat café ‘3 voor 1 frank’ in Asse-ter-Heide om het bekende friethuisje langs de Gentsesteenweg nieuw leven in te blazen. “Maak je geen zorgen, ik ga geen liedjes zingen achter mijn frietketel.”

Erika Sacré belandde 7 jaar geleden achter de tapkraan van café ‘3 voor 1 frank’, tegenover de kerk van Asse-ter-Heide. “Voordien werkte ik bij de Vlaamse Gemeenschap maar ik was destijds ook actief in de cafetaria van de Brava-veiling”, vertelt Erika. “Daar heb ik de microbe voor de horeca opgedaan. Toen ik dit café overnam, heb ik ook beslist om de tapkraan te combineren met een frituur. Dat was niet onlogisch, want nergens in Terheide was nog een frituur te vinden. Ik vroeg en kreeg 2 jaar geleden de toestemming van de huisbaas om de helft van de kroeg om te bouwen tot een friethuisje.”

Erika zet eind volgende maand een punt achter het café en kiest resoluut voor een frituur. “De frituur van Floris Bakker stond al enkele jaren leeg”, zegt ze. “Het café en de frituur draaien hier wel goed, maar voor de klanten is het hier niet altijd eenvoudig om een parkeerplaats te vinden. Tijdens de werkzaamheden vorig jaar zag ik mijn omzet dalen, omdat de mensen ook niet meer op het kerkplein konden parkeren.”

“Bovendien beschik ik op de nieuwe locatie ook over een privéwoning met meer ruimte”, vervolgt Erika. “Ik heb nog een inwonende dochter van 15 jaar en die wil graag een beetje extra privacy. Ik kan dat heel goed begrijpen. Dit is gewoon een nieuwe, toffe uitdaging.”

Het café heeft alvast een overnemer gevonden. “Kevin en Sabrina, een jong koppeltje uit Hekelgem, gaan de zaak overnemen. Voor de caféklanten is dat goed nieuws, want zo kunnen zij hier nog altijd terecht om hun pintje te pakken.”

Met de overname van de frituur van Floris Bakker, heropent ze ook een stukje folklore. Floris Bakker genoot bekendheid als schlagerzanger en deinsde er niet voor terug om tijdens het bakken een stevige meezinger ten berde te brengen. “Daar hoeven de mensen alvast niet bang voor te zijn”, zegt Erika. “Ik ga zeker en vast geen liedjes beginnen zingen (lacht). Ik was vroeger wel vaste klant bij Floris Bakker. Nadien is hij verhuisd en hebben we eigenlijk niets meer van hem gehoord.”

Frituur Terheide opent op 1 april de deuren.