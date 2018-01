Enquête N-VA: 80 procent wil ringweg 02u28 0 Asse Bijna tachtig procent van de inwoners van Asse is voorstander van een ringweg rond de gemeente. Dat blijkt uit een enquête van oppositiepartij N-VA.

De enquête werd ingevuld door vierhonderd inwoners. "En met 79,44 procent is er blijkbaar een groot draagvlak voor zo'n ringweg", zegt woordvoerder Johan De Rop. "Uiteraard ontbreekt hier een nuance: die van welk tracé het uiteindelijk moet worden. In onze enquête konden we daar niet dieper op ingaan." Een overgrote meerderheid van de deelnemers aan de enquête is ook voorstander van het bannen van zwaar verkeer uit alle dorpskernen.





Voorts blijkt dat de Assenaar wel tevreden is over het aanbod aan culturele activiteiten in de gemeente. Alleen deelgemeente Zellik scoort hier slecht, met een tevredenheidsgraad van slechts dertig procent. Veertig procent is dan weer van mening dat er onvoldoende uitgaansmogelijkheden zijn voor de jeugd. In de categorie sport blijkt dat de vraag naar een atletiekpiste en petanquebanen het hoogst scoort. (WDS)