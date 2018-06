En zo wordt Mollemseweg een fietsverbinding 09 juni 2018

Een aannemer is gisteren begonnen met het betonneren van de Mollemseweg, tussen de dorpscentra van Asse en Mollem.





Met deze ingreep wil het gemeentebestuur een alternatieve en veilige fietsverbinding realiseren, dwars door weides en velden. "De Mollemseweg was een onverharde veldweg die voortaan probleemloos door fietsers gebruikt kan worden", zegt schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "Het gaat om een traject van één kilometer dat netjes aansluit op de Kouter in Mollem en de Prieelstraat in Asse. We hebben voor dit project 110.000 euro vrijgemaakt."





Naast de verharding van de Mollemseweg wordt ook in het gehucht Walfergem nog een tweede veldweg aangepakt. De verharding van de veldweg in Asse-ter-Heide werd afgevoerd na fel protest van wandelaars en natuurliefhebbers. (WDS)