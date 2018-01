En plots kost een busrit 305 euro STUDENTE BETAALT SMS-TICKET MINUUT TE LAAT EN KRIJGT DEURWAARDER OVER VLOER WIM DE SMET

02u31 0 Foto Mozkito Stefanie Heyvaert met het proces-verbaal dat ze van De Lijn kreeg. Asse Een vervoersticket bij De Lijn met een sms'je betalen kan soms nare gevolgen hebben. Stefanie Heyvaert uit Asse verstuurde haar betaal-sms, goed voor 2 euro, een minuutje te laat door en betaalt nu 305 euro voor haar busrit. "Dit is echt zo oneerlijk", vindt de studente.

Stefanie Heyvaert (22) studeert Marketing aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Op 16 mei nam ze de bus van De Lijn om naar het station Sint-Pieters te reizen. Ze stapte op de bus, nam haar gsm en betaalde via een sms 2 euro voor haar busrit. Maar dat was buiten de controleurs van De Lijn gerekend.





Zwartrijder

"De bus was nog niet eens vertrokken, maar ik meldde aan de controleurs dat ik een betaal-sms'je gestuurd had en dat kon ik hen ook aantonen op mijn gsm", vertelt Stefanie. "Maar de controleurs gingen niet akkoord. Mijn sms was een minuut te laat verstuurd, zeden ze. Ik kon hen ook aantonen dat ik ook op andere dagen altijd plichtsbewust mijn ticket via sms betaalde, maar dat volstond niet. Ze gingen ervan uit dat ik een zwartrijder was. Terwijl ik al die jaren nog nooit kosteloos gebruik heb gemaakt van het openbaar vervoer."





Boete van 107 euro

Thuisgekomen kroop Stefanie in haar pen om aan de klantendienst van De Lijn te melden dat het niet haar bedoeling was om gratis op de bus te stappen. "Het waren de controleurs zelf die me dat aangeraden hadden", vertelt ze. "Ik liet in de mail ook weten dat mijn busrit effectief betaald was, getuige daarvan de 2 euro die op mijn gsm-rekening stond. Maar daar kwam geen reactie op. Erger nog, ik kreeg zelfs een proces-verbaal met een boete van 107 euro opgestuurd. Omdat ik mijn busrit betaald had, ging ik daar niet mee akkoord en schreven we een nieuwe mail naar De Lijn om hen dat duidelijk te maken. Maar we kregen alleen een nieuwe aangetekende herinnering toegestuurd."





Erger voorkomen

De apotheose volgde vorige week, net voor de feestdagen. Een gerechtsdeurwaarder maakte ten huize Heyvaert zijn opwachting met de kurkdroge mededeling dat er 305 euro moet betaald worden. Zoniet zou een deel van de inboedel worden aangeslagen. "We wisten niet wat we hoorden", vertelt Stefanie. "Mijn vader heeft die 305 euro betaald omdat we niet nog erger wilden meemaken. Maar dit tart elke verbeelding. De Lijn maakt zo veel reclame over haar sms-tickets, hoewel betalen via sms duurder is dan een gewoon ticket. En dan maak je zoiets mee."





Advocaat is duurder

"Volgens de controleurs moet de sms betaald zijn nog voor je op de bus stapt", vervolgt Stefanie. "Maar dat is ook niet zo eenvoudig. Stel dat je betaalt, maar de bus komt niet. Dan ben ik mijn geld kwijt. De Lijn gaat er blijkbaar van uit dat al hun klanten potentiële bedriegers zijn."





Haar vader overwoog een advocaat aan te stellen, maar zal dat uiteindelijk niet doen. "Een busticket van 305 euro, dat is veel geld, maar een advocaat inschakelen zal nog meer kosten", luidt het.