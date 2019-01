Elektriciteitspanne treft handelaars Sint-Hubertusplein: “Dan gebruiken we net als vroeger de oude weegschaal” Pas vernieuwd fietspad wordt opgebroken om defect te herstellen Wim De Smet

31 januari 2019

17u28 0 Asse De handelaars van het Sint-Hubertusplein in Asse-ter-Heide hebben vandaag hun zaak moeten sluiten omdat er geen elektriciteit was. Volgens netwerkbeheerder Eandis gaat het om een spontaan lek dat mogelijk ontstond bij de heraanleg van het plein zes maanden geleden.

De panne aan het elektriciteitsnetwerk ontstond vanochtend rond 8.55 uur. De handelaars op het plein, waaronder een slagerij, een apotheek en een krantenwinkel, zagen plots de verlichting, de kassa’s en hun computers uitvallen. De apotheek op de hoek met de Kapellestraat moest noodgedwongen de deuren sluiten.

Ook bij slagerij Hugo en Veerle had men het knap lastig om klanten te bedienen zonder elektriciteit. “Niet alleen de verlichting maar ook de koeltoog functioneerde niet meer”, zegt slager Hugo Michiels. “Gelukkig is het voldoende koud zodat deze elektriciteitspanne geen gevolgen heeft voor het vlees en de charcuterie. Maar aangenaam is het niet.”

Worsten en pensen

Veel klanten van Hugo keerden terug naar huis zonder de boodschappen die ze eigenlijk wilden doen. “De snijmachines werken niet zonder elektriciteit waardoor ik geen sneetjes kaas, hesp of andere charcuterie kan verkopen”, luidt het. “En aangezien ik ook de vleesmolen niet kan gebruiken, is er ook geen gehakt of americain te koop. De mensen stappen hier vooral buiten met worsten en pensen.”

En omdat ook de elektronische weegschaal het niet deed, haalde Hugo maar een oude, manuele Berkel-weegschaal vanonder het stof. “Ik gebruik de Berkel-machine af en toe voor het wegen van mijn specerijen en kruiden. Nu komt ze ook nog eens van pas in de winkel zelf. Het is lang geleden dat ik nog met die gewichtjes heb moeten werken.”

Netwerkbeheerder Eandis stuurde twee ploegen naar Asse om de panne te herstellen. “Aangezien er de voorbije dagen geen graafwerken gebeurden, gaat het hier om een spontaan kabeldefect”, meldt woordvoerder David Callens van Eandis. “Twintig mensen, waaronder de winkeliers, hebben daardoor een dag zonder elektriciteit gezeten. Mogelijk is het defect een gevolg van de heraanleg van het plein, enkele maanden geleden. Dat moeten we nu nog onderzoeken. Normaal moet er vanavond of morgen weer elektriciteit zijn.”