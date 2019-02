Eerlijkheid ‘wildmasturbeerder’ brengt hem voor rechter WHW

15 februari 2019

10u55 0 Asse Een man uit Asse riskeert een celstraf van 6 maanden met uitstel voor exhibitionisme. De man bekende bij een routinecontrole spontaan dat hij even daarvoor had gemasturbeerd in een verlaten gebouw.

Spreken is zilver, zwijgen is goed. Dat spreekwoord had een man uit Asse niet goed begrepen toen hij op 13 oktober 2017 in de Nieuwstraat werd gecontroleerd door de politie. “Ik heb net gemasturbeerd in dat vervallen gebouw op het scholenterrein hier even verder”, biechtte hij meteen spontaan op. Gezien zijn spontane bekentenis werd de man vervolgd. “Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen in een gebouw dat vrij toegankelijk was. De kans was bestaande dat hij betrapt zou worden. Er is dus voldaan aan het misdrijf exhibitionisme”, aldus substitute Mieke Thijssen, “meneer heeft seksueel moeilijk beheersbare driften. Hij had het letterlijk en figuurlijk niet allemaal in de hand.” Het parket vroeg als probatievoorwaarde dat hij zich zou laten begeleiden. Zijn advocate beklemtoonde dat haar cliënt, die in een beschutte werkplaats werkzaam is, over lage cognitieve vermogens beschikt. “De opschorting is gezien alle elementen te verantwoorden”, pleitte ze. Uitspraak op 14 maart.