Eerlijke ‘wildmasturbeerder’ krijgt geen straf WHW

14 maart 2019

12u43 0 Asse Een man uit Asse is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. Ondanks dat hij had toegegeven zich gemasturbeerd te hebben n een verlaten schoolgebouw kwam hij toch zonder straf weg. De rechter gaf hem de opschorting. “Hij weet dat hij in de fout gegaan is en heeft zich al laten behandelen”, klonk het in het vonnis.

Spreken is zilver, zwijgen is goed. Dat spreekwoord had een man uit Asse niet goed begrepen toen hij op 13 oktober 2017 in de Nieuwstraat werd gecontroleerd door de politie. “Ik heb net gemasturbeerd in dat vervallen gebouw op het scholenterrein hier even verder”, biechtte hij spontaan op.

Gezien zijn spontane bekentenis werd de man vervolgd. “Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen in een gebouw dat vrij toegankelijk was. De kans bestond dat hij betrapt zou worden. Er is dus voldaan aan het misdrijf exhibitionisme”, aldus substitute Mieke Thijssen. “Meneer heeft seksueel moeilijk beheersbare driften.” De rechter volgde deze redenering. “Het gebouw was vrij toegankelijk en dus is er sprake van openbare zedenschennis.”

Begeleiding

De man, die over lage cognitieve vermogens beschikt, liet zich na het incident begeleiden. Iets wat de rechter apprecieerde. “Er is duidelijk de wil om te verbeteren en dergelijke uitspattingen in de toekomst te vermijden. Een opschorting is daarom gepast”, besloot ze mild te blijven.