Een haast onbereikbaar gehucht ASSE-TER-HEIDE IS KLUWEN VAN WERKEN EN OMLEIDINGEN WIM DE SMET

15 februari 2018

02u28 0 Asse Een bezoek aan het gehucht Asse-ter-Heide is sinds deze week een heikele onderneming geworden. Momenteel wordt er op zes plaatsen gewerkt en moet je als weggebruiker de ergernis verbijten tussen afgesloten straten en omleidingen door. Winkeliers zien hun omzet dan weer dalen. "Maar er komt extra signalisatie om alles duidelijker te maken", belooft politiewoordvoerder Fred Scrayen.

Het gemeentebestuur startte vorig jaar met de heraanleg van de Kapellestraat, die het dorpscentrum verbindt met Meldert. Daar is het wegdek momenteel helemaal opgebroken. Tegelijk is ook drinkwaterbedrijf Farys begonnen met een reeks boringen en grondwerken voor de aanleg van een ondergrondse drinkwaterverbinding. De aannemer moet hiervoor onder en langs de drukke Gentsesteenweg (N9) vijf grote putten graven, wat betekent dat ook het kruispunt met de Heuvelstraat hermetisch afgesloten is. Aan het kruispunt met de Neerheide wordt dan weer met tijdelijke verkeerslichten gewerkt, omdat ook hier een put gegraven wordt. Het verkeer kan vanuit de Neerheide niet langer de Gentsesteenweg bereiken omdat het kruispunt zich net tussen beide verkeerslichten bevindt.





"De werkzaamheden van de gemeente in de Kapellestraat gingen vorig jaar al van start", zegt schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "Dat ook Farys nu in dezelfde buurt aan de slag gaat, is ongelukkig. Maar het had weinig zin om die werken uit te stellen. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden de inwoners op de hoogte gebracht van de bereikbaarheid en de mogelijke omleidingen. En omdat er zoveel omleidingen zijn, hebben we ook de hulpdiensten ingelicht, zodat iedereen in geval van nood bereikbaar blijft. Meer konden we echt niet doen."





Wielerwedstrijd

De werken van Farys lopen nog tot 18 april. "Dat betekent extra verkeershinder op de N9, maar doorgaand verkeer blijft wel in beide richtingen mogelijk", aldus politiewoordvoerder Fred Scrayen. "We hebben wel extra maatregelen moeten nemen. Zo is het tijdelijk verboden om via de Neerheide de N9 op te rijden. Wie uit de Notstraat komt, is verplicht om richting Asse-centrum te rijden. De rijstroken werden hier tijdelijk verplaatst, waardoor de hoek om de straat op te rijden te scherp geworden was. Het fietspad werd ook gescheiden van de rijweg om de veiligheid te verhogen. De aannemer heeft beloofd om snel te werken, want over twee weken wordt de wielerwedstrijd Brussel-Opwijk gereden. Die koers doet het traject waarop gewerkt wordt deels aan."





Extra signalisatie

Er wordt deze week ook extra signalisatie aangebracht. "Veel automobilisten die richting Affligem rijden, denken nu dat de Gentsesteenweg afgesloten is", weet Scrayen. "Zij volgen dan de omleiding die ingevoerd werd voor de werken in de Kapellestraat. Als ze dat doen, komen ze uit in Meldert, waardoor ze hopeloos verloren rijden. Dat gaan we dus snel verhelpen met duidelijkere signalisatie."





De werkzaamheden hebben intussen ook een impact op de lokale middenstand. Bij slagerij Hugo en Veerle op het Sint-Hubertusplein zien ze minder klanten dan anders. "Ik schat dat we zeker 25 procent van ons cliënteel kwijt zijn door die werken en de omleidingen", zegt slager Hugo Michiels. "Het is jammer dat het allemaal op hetzelfde moment moet gebeuren. Vanuit Meldert is onze winkel nu heel moeilijk bereikbaar. Klanten moeten al een grote omweg maken via de Groenstraat. Vanuit Asbeek is het ook al een ellende om hier te geraken. En dan moeten binnenkort de werken voor de herinrichting van het Sint-Hubertusplein nog starten. Dan verliezen we ook nog eens de parkeerplaatsen."