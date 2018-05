Edward Van Keer lijsttrekker voor Groen 23 mei 2018

02u53 0

Gemeenteraadslid Edward Van Keer zal de Groen-lijst trekken tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 38-jarige Van Keer pleit voor meer budget voor voetpaden en de herinrichting van rustige straten tot woonerven en leefstraten. Laurence Claerhout neemt de tweede plaats in. Claerhout is gekend van haar bedrijf Linked Farm, waar Assenaren via een website producten kunnen aankopen bij lokale landbouwers. Op de derde plaats staat Finke Jacobs, die onder meer lid is van het jeugdhuis van Zellik. Caroline Robberechts, die eerder actief was bij de Merchtemse partijafdeling, zal op plaats vier staan. (MEN)