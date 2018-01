E40-parking gaat 's nachts dicht BURGEMEESTER REAGEERT OP AGRESSIE VAN TRANSMIGRANTEN TOM VIERENDEELS

25 januari 2018

02u33 0 Asse Burgemeester Willy Segers (N-VA) laat het parkeerterrein voor truckers langs de E40 in Groot-Bijgaarden 's nachts sluiten. Dat is zijn antwoord op de toename van geweld door transmigranten. "Onze lokale politie kan dit ook niet meer aan", verklaart hij. Om te vermijden dat het probleem zich zou verplaatsen, komt er ook een verbod op langparkeren in omliggende straten.

Segers zat gisterochtend samen met zijn Assese collega Koen Van Elsen (CD&V), de korpscheffen van de zones Dilbeek en AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel), en de directeur-coördinator van de federale politie Halle-Vilvoorde. Samen beslisten ze om nachtelijk langparkeren op de site langs de E40 niet langer toe te laten. "Even was het nog onduidelijk of die beslissing door de provinciegouverneur genomen moest worden", aldus Segers. "Maar minister Ben Weyts (N-VA) heeft me in de namiddag verzekerd dat ik dit zelf kan en mag beslissen. Het terrein ligt immers op het grondgebied van Dilbeek."





Tussen 22 en 6 uur

"De parking zal nu zo snel mogelijk afgesloten worden", vervolgt Segers. "Om 22 uur zal een hek de toegang versperren, om 6 uur 's ochtends gaat de poort weer open. We hebben afgesproken dat die maatregel tot de zomer in voege blijft. Het is vooral de bedoeling dat de organisatie achter de hele problematiek - mensensmokkelaars, dus - gaat begrijpen dat deze ingreep niet vluchtig is, en dat ze zich dus moeten aanpassen. Truckers die langs de E40 de nacht willen doorbrengen, zullen moeten doorrijden naar Wetteren. Daar vinden ze een heringerichte en beveiligde parking."





Arnoud Vermoesen, korpschef van de Dilbeekse politie, is tevreden. "Zowel wij als de collega's van de zone AMOW moeten regelmatig tussenbeide komen in deze problematiek", zegt hij. "Gelukkig werden onze agenten nog niet geconfronteerd met agressie, maar het is vooral een tijdrovende bezigheid. Doorheen de week hebben wij 's nachts één patrouille op de baan, bestaande uit twee agenten. Als zij enkele illegalen moeten oppakken, dan zijn ze daar lang mee bezig. En ondertussen kunnen ze zich niet bezighouden met andere taken. Voorts staan twee inspecteurs ook machteloos wanneer een groep van tientallen vluchtelingen zich plots tegen hen keert."





Buren wachten af

Buurtbewoners vrezen intussen vooral een verschuiving van het probleem. "We wachten af", reageert Marc Van de Velde uit de Theodoor Coppensstraat in Asse, een straat die vaak door illegalen gebruikt wordt om het bos naast de snelwegparking te bereiken. "Het staat hier in de omliggende straten al vol vrachtwagens, dus dat zullen er nu mogelijk nog meer worden. Op dat moment is je probleem ook niet langer gecentraliseerd, maar verspreid. Anderzijds zullen illegalen hier dan misschien weer eerder 's ochtends toekomen, wanneer er opnieuw vrachtwagens op de parking terechtkunnen."





Maar aan die verschuiving werd ook gedacht. "Er zal een parkeerreglement komen dat langparkeren in die bewuste straten en de industriezone moet verbieden", aldus burgemeester Segers. "Daar zullen de lokale politiekorpsen kordaat op toezien."