Duo steelt regenpijpen van 17 kerken WHW

08 april 2019

17u43 0 Asse Een 51-jarige man die samen met een 25-jarige vrouw aanzienlijke hoeveelheden koper heeft gestolen bij kerken riskeert 2 jaar cel. Voor de vrouw werd een werkstraf gevraagd. Het duo diende te overleven met de ziekteuitkering van de man en probeerde met de diefstallen extra geld te verdienen.

Tussen augustus en november 2018 werd er in verschillende kerken in onze regio koperen regenpijpen gestolen. In totaal sloeg het duo 17 keer toe, goed voor een buit van 560 kilo koper. Zo sloegen ze toe in onder andere Asse, Wemmel en Ternat. Bij één van die diefstallen was het voertuig van de dieven gefilmd en dat leidde uiteindelijk naar de twee verdachten.

“Mevrouw verklaarde aan de politie dat ze nooit zou stelen van gewone mensen maar dat de kerk toch geld genoeg had”, aldus het parket, “ze moesten naar eigen zeggen overleven met de uitkering van meneer omdat mevrouw geen leefloon kon krijgen omdat ze geen identiteitskaart had. 45 euro betalen voor een nieuwe identiteitskaart was teveel maar 100 euro per dag uitgeven aan cocaïne, kon dan weer wel.”

Het parket eiste een werkstraf voor de 25-jarige vrouw, die een blanco strafblad had, en twee jaar cel voor de man, die al eerder tot gevangenisstraffen werd veroordeeld. De advocaat van de vrouw kon zich vinden in een werkstraf terwijl de verdediging van de man om enige mildheid vroeg. Uitspraak op 29 april.