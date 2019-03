Drukke Nieuwstraat alweer afgesloten (en niemand weet waarom) WDS

29 maart 2019

10u55 4 Asse De Nieuwstraat (N285) in het centrum van Asse werd vanmorgen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De politie had slechts toestemming gegeven om één rijstrook af te sluiten. Groot was de verbazing toen bleek dat de hele straat dicht ging.

De verkeersmaatregelen bleken nodig om de verhuis van vzw De Spiegel mogelijk te maken. De Spiegel is een therapeutisch centrum dat zich specialiseerde in ontwenningsprogramma’s voor druggebruikers. De vereniging verhuist naar het Gemeenteplein, in een pand naast brasserie Bistro Parnasse.

De verhuis van alle diensten startte vanmorgen rond 9.30 uur en zou rond de middag moeten afgerond zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling om slechts één rijstrook af te sluiten. Zowel politie als gemeentebestuur keken raar op toen uiteindelijk de hele rijweg dicht ging. Een patrouille kwam vanmorgen langs om vaststellingen te doen. Voor automobilisten werd een omleiding ingelegd.