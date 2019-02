Drie mannen opgepakt in leegstaand pand Tom Vierendeels

10 februari 2019

16u04

Bron: Ring TV 0 Asse De politie heeft drie mannen opgepakt die zich in een leegstaand pand in Mollem bevonden. Dat meldt Ring TV. Voorlopig is het onduidelijk van wat de mannen verdacht worden.

Verschillende politievoertuigen arriveerden vrijdag aan het leegstaande gebouw op de hoek van de Kasteelstraat met de Kezeweide, waar vroeger een handelszaak gevestigd was. Drie personen werden bij de inval gearresteerd en elk afzonderlijk in een politievoertuig afgevoerd. Het gebouw werd nadien verzegeld.

De politiezone AMOW en het parket Halle-Vilvoorde konden voorlopig nog geen commentaar geven over de feiten. Ook burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) zou niet op de hoogte zijn over de feiten. Het is dus niet duidelijk wat de mannen er uitspookten en waarom ze werden opgepakt. Naar verluidt staat het pand bekend als plek waar illegale drugsactiviteiten plaatsvinden.