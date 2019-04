Drie maanden lang werken op N9: maatschappijen vernieuwen leidingen Michiel Elinckx

08 april 2019

18u48 2 Asse Vandaag starten werken aan de Brusselsesteenweg (N9) in Asse.

Fluvius, De Watergroep en Proximus vernieuwen er in drie fases van elk ongeveer 20 werkdagen de leidingen voor energie, water en kabeltelevisie. In de eerste twee fases wordt er gewerkt tussen Valckenier Car Center en supermarkt Aldi, eerst langs de kant met de pare huisnummers in de richting van het centrum van Asse, daarna aan de overkant in de omgekeerde richting. Vervolgens is het stuk van de kruising met Vaal tot aan supermarkt Aldi aan de beurt. Eerst langs de onpare kant, daarna aan de overzijde.

Voorbereiding voor grote heraanleg

De werken kaderen in de heraanleg van de N9 die het Agentschap Wegen en Verkeer plant voor het voorjaar van 2020. Het verkeer blijft mogelijk in beide richtingen, maar automobilisten moeten zich houden aan een beperkte snelheid. Voor de veiligheid worden fietsers tijdens fase twee omgeleid via Walfergem. Buurtbewoners kregen eerder een brief met meer informatie. Als alles volgens schema verloopt, eindigen de werken tegen het begin van de zomervakantie.