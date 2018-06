Dragen agenten binnenkort cameraatje? POLITIEZONE AMOW ZIET VOORDELEN VAN DASH- EN BODYCAMS TOM VIERENDEELS

02u55 0 Asse De politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel overweegt de aankoop van dash- en bodycams. Dat is toegelaten sinds een nieuwe wet daarover eind mei is ingegaan. De aankoop is niet voor direct, maar de aankoopsom is wel al ingecalculeerd in het budget van 2019.

Dankzij een nieuwe camerawet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mag elke agent in uniform voortaan een bodycam dragen. Gestreepte politievoertuigen mogen dan weer uitgerust worden met een dashcam. De kleine filmcamera's registreren alles in de buurt.





Voorstander

"Onze korpschef Kurt Tirez is altijd voorstander geweest van het invoeren van nieuwe technieken bij de politie", vertelt commissaris Fred Scrayen van politiezone AMOW. "Hij staat dan ook niet weigerachtig tegenover de aankoop ervan, omdat het de veiligheid van de politiemensen ten goede kan komen."





Scrayen verwijst naar de incidenten met illegalen die zich al hebben voorgedaan op het parkeerterrein lans de E40 in Groot-Bijgaarden. "Zowel wij als de zones Dilbeek en TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke), waarmee we de politieassociatie PACE vormen, houden regelmatig acties tegen de problematiek rond transitmigranten. Soms doen zich daar gewelddadige incidenten voor. Camera's kunnen in zulke situaties ontradend werken als mensen beseffen dat hun gedrag gefilmd wordt. En als het toch tot een confrontatie komt, kan het de identificatie van verdachten vergemakkelijken."





Budget voorzien

In de begroting van 2019 wordt alvast budget gereserveerd voor de aankoop van de camera's. "Vooraf zal er wel nog overlegd worden met de vakbonden over de wenselijkheid en de manier van inzetten", weet Scrayen. "We zullen dit ook met de korpscheffen van de zones TARL en Dilbeek bespreken." Die laatste zone heeft voorlopig geen behoefte aan de camera's. De politiezone TARL kon gisteren geen informatie geven.





Privacy

"Binnenkort wordt een expert aangesteld binnen ons ICT-team", gaat Scrayen verder. "Die man is enorm op de hoogte over de technologische innovatie binnen de politie. Het camerabeleid zal in samenspraak met hem gebeuren. Daarnaast zal een personeelslid ook het privacyluik nauwlettend in het oog houden."





Andere zones dan de drie bovenstaande politiezones hebben voorlopig geen interesse. Bij de zone Zennevallei valt te horen dat er nog geen plannen zijn, maar dat hierover intern nog niet echt is gesproken. Er zal nog overleg plaatsvinden om na te gaan of de diensten hier nood aan hebben. De politiezone Pajottenland laat dan weer weten geen plannen te hebben, omdat de zone andere prioriteiten heeft.