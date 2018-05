Dorp opgeschrikt door klopjacht op overvallers ACHTERVOLGING MET SNELHEDEN TOT 200 KM/U EINDIGT IN KOBBEGEM TOM VIERENDEELS & SILKE VANDENBROECK

23 mei 2018

02u55 0 Asse Twee overvallers zijn dinsdagavond opgepakt in Kobbegem na een kilometerslange achtervolging. Het duo reed zich vast in een weide en werd twee uur na de overval aangetroffen in een houtopslagplaats.

Cecile Leemans was net in de tuin aan haar woning in de Driehuizen aan het werken toen de daders zich in de weide aan de achterkant hun vluchtwagen moesten achterlaten. "Twee jongen kerels sprongen zonder problemen over mijn omheining", getuigt ze. "De eerste keek mij even aan, maar liep zonder aarzelen door naar een andere tuin. De andere hield even halt toen mijn twee jack russels naast mij begonnen te blaffen. Dat het geen brave jongens waren, was voor mij duidelijk. Daarom liep ik meteen naar binnen."





Geen slecht idee van Cecile, want het duo had rond 18 uur een gewapende overval gepleegd op buurtwinkel Neto Price langs de Pagodenlaan in Laken. Met hun zwarte Mercedes CLA scheurden ze vervolgens richting de Brusselse buitenring waar ze tot Wemmel tussen het verkeer slalomden, achterna gezeten door een tiental politieploegen. Nadien ging het verder op de pechstrook. In Zellik gingen ze van de snelweg, scheurden aan 200 km/u over de Pontbeek en reden de industriezone in. Een slechte zet, want ze kwamen terecht in een weiland. "We hoorden de sirenes en zagen die zwarte wagen de weide inrijden", getuigt buurtbewoner Matthias Schoukens (19). "Plots begonnen ze te schuiven tot aan de omheining, sprongen uit hun wagen en liepen dan aan de overzijde de tuin van Cecile in. Ik wilde er nog achteraan gaan, maar mijn vader hield me tegen."





Filmscène

Meer dan twintig ploegen van drie Brusselse en twee Brabantse lokale zones, de federale wegpolitie en de politiehelikopter organiseerden onmiddellijk een klopjacht in de buurt. "Langs een kant is het wel tof om eens mee te maken", vertelt Matthias. "We zaten hier net midden in een filmscène." Cecile vult aan: "Je hoeft niet naar New York om zo'n zaken te zien. Hier in het anders zo rustige Kobbegem, kan je dit ook gewoon meemaken."





Houtopslagplaats

Kort voor 20 uur konden de twee verdachten opgepakt worden, op het domein van Willy Van Droogenbroeck. "De politie was hier in het begin al eens komen kijken", getuigt hij. "Nadien heb ik zelf mijn tuin doorzocht. Ik ben 83 jaar, maar schrik heb ik niet. Onze deuren en garagepoort stonden wel open, dus ik vreesde even dat ze misschien op mijn zolder zaten. Uiteindelijk keerde de politie terug. Eén van hen had het idee in mijn houtopslagplaats te kijken. En daar lagen ze. In een spleet van een halve meter tussen het gestapelde hout en het dak, met een deken over hun."





Het was gisterenavond niet duidelijk wat er verder met het duo gebeurde.