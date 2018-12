Dokterstas uit wagen gestolen Tom Vierendeels

07 december 2018

15u15 4 Asse Dieven zijn woensdag aan de haal gegaan met de dokterstas van dokter Paul Malderie. Het is zijn dochter die een oproep tot getuigen lanceerde op sociale media.

“Gisteren werd de tas van mijn vader uit zijn wagen in de Kalkoven in Asse gestolen”, luidt het in het bericht op Facebook. “Aangezien er geen cash in de tas zat, vermoeden we dat die ergens gedumpt zal worden. Indien u de tas vindt, mag u ons contacteren. Er zaten verschillende spulletjes in de tas die gepersonaliseerd waren, waardoor we die terug hopen te hebben.”

Of er in de tas medicatie of voorschriften zaten is niet duidelijk.