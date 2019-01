Doek valt over brasserie De Oorzaak Bekende bazin Marijke Derycke (60) begint nieuw leven Wim De Smet

11 januari 2019

15u20 2 Asse De bekende brasserie De Oorzaak, op de Markt in Asse, sluit de deuren. Zaakvoerster Marijke Derycke (60) legt de boeken neer. Marijke belandde in 1998 achter de toog van De Oorzaak toen ze met haar toenmalige echtgenoot Leo Van der Elst de zaak overnam.

Met een laatste afscheidsdrink voor vrienden en familie heeft Marijke Derycke de deuren van haar restaurant gesloten. Gedurende 20 jaar was ze de drijvende kracht achter De Oorzaak. “Voordien runde ik een jeanswinkel in de Weverstraat”, vertelt Marijke. “De Oorzaak was toen al ons favoriete restaurantje. Toen de vorige eigenaars beslisten om de zaak te verlaten, hebben Leo en ik geen moment getwijfeld. Leo was toen trainer, eerst bij Aalst, nadien bij Oostende. We hebben hier schitterende jaren gehad. En we kregen veel bekende voetballers over de vloer. Jan Ceulemans, Gilles De Bilde, Yves Vanderhaeghe, Paul Van Himst of Johan Boskamp. Ze voelden zich hier allemaal thuis. We sloten pas in het midden van de nacht en ’s morgens om 10 uur was de zaak alweer open. Het was hard labeur.”

Toch beslisten Leo en Marijke in 2002 om het restaurant te verlaten. “Het werd allemaal wat veel. Leo was vaak weg waardoor het meeste werk op mijn schouders terechtkwam. We hebben de zaak overgelaten, maar nog geen drie maanden later liep ons huwelijk op de klippen.”

Verjaardagsbarbecue

Marijke besliste een jaar later om, samen met een vriendin, haar geesteskind opnieuw over te nemen. “Dat was in 2003 en ik heb me geen moment beklaagd dat ik hier opnieuw stond. We hebben hier heel veel plezier gehad. Ieder jaar organiseerden we een barbecue om de verjaardag van De Oorzaak te vieren. Er waren Griekse avonden, Spaanse avonden. En vroeger gingen ook de Hopduvelfeesten nog door op de Markt. Dan kon je hier over de koppen lopen.”

Rookcafé

De Oorzaak was ook een populair rookcafé. “Mijn rookkamer lokte veel klanten, omdat het hier best gezellig was”, vertelt ze. “In veel cafeetjes moeten rokers buiten gaan, staan of in een saai hok gaan zitten. Hier hadden ze een gezellig rookkot ter beschikking, met luchtverversing, zicht op de Markt en een authentieke plankenvloer. Er waren mensen die speciaal voor mijn rookkot naar hier kwamen (lacht). Hier zijn fantastische vriendschappen ontstaan.”

Toch houdt Marijke het nu voor bekeken. “Het gaat niet zo goed meer in de horeca en ook mijn zaak ontsnapte niet aan die malaise”, vertelt ze. “Na 13 jaar hield mijn chef-kok het voor bekeken. Mijn trouwste ober ging met pensioen. En vervangers vinden is toch zo moeilijk. Bovendien was ik het allemaal een beetje beu. Ik heb bijna een half leven in de horeca doorgebracht, weekends inbegrepen. Dat volstaat. Mijn klanten ga ik enorm missen, maar het horecaleven niet.”