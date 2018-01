DNA-spoor leidt inbreker naar de cel 02u26 0 Asse Een dertiger werd veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden voor een inbraak in Asse.

De man had het lumineuze idee gekregen om op oudejaarsavond 2015 in te breken in een woning waarvan de bewoners elders aan het vieren waren. Maar echt professioneel kon je zijn werkwijze niet noemen. Hij verwondde zich aan een gebroken raam en liet zo DNA-sporen achter. En omdat hij na eerdere feiten al opgenomen was in een databank, kon hij kort na de feiten veroordeeld worden tot een effectieve celstraf van 24 maanden. Toen hij drie maanden geleden opgepakt werd, tekende hij verzet aan tegen die uitspraak. "Ik dronk in die periode veel alcohol, met dergelijke stommiteiten tot gevolg", klonk het in de rechtbank. Maar dat zag de rechter toch anders. "Deze inbraak is niet louter aan overdreven drankgebruik te wijten", was de reactie. "De beklaagde heeft ook gewoon een weinig ontwikkelde morele ingesteldheid." (WHW)