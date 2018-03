Dievegge niet tevreden met straf 13 maart 2018

Een Roemeense vrouw heeft verzet aangetekend tegen haar veroordeling tot negen maanden cel. Die kreeg ze nadat ze op 12 september 2012 in Asse aan de haal ging met een portefeuille van een vrouw. Twee vriendinnen van haar hadden het slachtoffer afgeleid met een petitie en daarvan had de Roemeense gebruik gemaakt om de portefeuille uit de handtas van de dame te gritsen. Toch ontkende ze -ondanks een formele herkenning door het slachtoffer- voor de rechter. "Ze moet me voor iemand anders aanzien hebben. Ik was samen met twee vriendinnen uit Brussel naar Asse gekomen om een wandeling te maken."





Het parket gelooft niets van het verhaal van het wandelingetje en vraagt een straf van negen maanden met uitstel. Uitspraak op 29 maart. (WHW)