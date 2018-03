Dievegge krijgt straf met uitstel 30 maart 2018

Een Roemeense vrouw die eerder veroordeeld werd tot negen maanden effectief, heeft na verzet een mildere straf gekregen. Het werd opnieuw een celstraf van negen maanden, waarvan deze keer de helft met uitstel. Ze moest zich verantwoorden voor de diefstal van een portefeuille in Asse, op 12 september 2012. Twee vriendinnen van haar hadden het slachtoffer afgeleid met een petitie, waarop de Roemeense vrouw de handtas plunderde. Ondanks het feit dat het slachtoffer haar formeel herkend had, bleef ze ontkennen. "Ze moet me met iemand verward hebben", klonk het. De rechter geloofde daar geen snars van maar gaf, gezien de verstreken tijd, wel een straf deels met uitstel. (WHW)