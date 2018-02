Dief genekt door handschoenen 23 februari 2018

02u33 0

Een man die vier jaar geleden 1.500 euro aan cheques stal uit de Carrefour van Asse is veroordeeld tot18 maanden cel. De man kon gelinkt worden aan de diefstal door de handschoenen die hij droeg. In een ander dossier werd zijn gsm in beslag genomen. Hierop werden foto's gevonden waarbij hij opvallende handschoenen droeg, net in de periode van de diefstal in de Carrefour. Bovendien kwam hij overeen met de persoonbeschrijving van enkele getuigen. "Ik weet van niets", ontkende hij alles tegen de politie. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek werd veroordeeld. (WHW)