Deurwaarder haalt restaurant Ytalian leeg 02u44 0 Foto Mozkito De inboedel staat klaar om weggebracht te worden. Asse Een gerechtsdeurwaarder heeft gisteren in het centrum van Mollem het bekende restaurant Ytalian leeg laten halen.

Het pand is eigendom van Luc Asselman, echtgenoot van Maggie De Block. Hij verhuurde het aan een Italiaan, die zijn zaak vorige maand geruisloos sloot. Asselman zelf heeft dus niets te maken met de interventie van het gerecht. De gerechtsdeurwaarder liet wel het meubilair en de complete keuken, die net als pand eigendom zijn van Asselman, meenemen.





"Wij hebben een plaatsbeschrijving laten opmaken toen het pand verhuurd werd", meldt Luc Asselman. "En we hebben intussen ook al bezwaar aangetekend bij de deurwaarder omdat de aangeslagen inboedel niet van de huurder, maar van ons is. De zaakvoerder betaalde ook zijn huur niet en er werd intussen al een uitzettingsprocedure opgestart."





Luc Asselman opende het restaurant in 2015, maar liet de zaak een jaar later al over aan de Italiaanse kok. "Hij had hier een bloeiend restaurant, maar blijkbaar lukte het hem niet om zijn facturen keurig te betalen. Jammer. De man had blijkbaar meerdere schuldeisers." (WDS)