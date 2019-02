Delhaize verhuist hoofdkantoor naar gebouwen De Persgroep in Kobbegem 1.350 personeelsleden verhuizen volgend jaar naar de site Tom Vierendeels

25 februari 2019

16u13 0 Asse Delhaize haalt volgend jaar haar administratieve en ondersteunende diensten weg uit Anderlecht en Molenbeek en verhuist naar de site van De Persgroep Publishing. Ook de wijnbottelarij zal op de Kobbegemse site een plaats krijgen. De redacties van de mediagroep vertrekken naar Antwerpen.

Delhaize heeft vandaag aangekondigd Brussel te verlaten en de verschillende afdelingen onder te brengen op de site langs de Brusselsesteenweg in Kobbegem, waar momenteel nog verschillende redacties van De Persgroep een stek hebben. Dit terrein sluit aan op de Zellikse industriezone waar Delhaize al een groot distributiecentrum heeft voor onder meer droge voeding, diepvriesproducten en groenten en fruit. Ook de departementen die instaan voor aankoop en kwaliteit zijn er al aanwezig. “Op deze manier kunnen we alle ondersteunende diensten op een locatie centraliseren”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder bij Delhaize. Geen onlogische beslissing dus. “De collega’s van andere diensten zoals marketing, IT, financiën enzovoort zullen naar Kobbegem verhuizen. In totaal gaat het om een duizendtal werknemers van de Molenbeekse afdelingen en 135 van die uit Anderlecht. Er zullen bij deze beweging op dit moment geen jobs verdwijnen of bijkomen.”

Verhuis in 2020

Het is Warehouses De Pauw die de site van De Persgroep Publishing kocht en zal verhuren aan Delhaize. “We zullen het terrein verder ontwikkelen, maar daarover kan nog geen informatie worden gegeven”, gaat Dekelver verder. “Die details worden de komende weken en maanden verder uitgewerkt en we zullen eerst het personeel intern inlichten. Wat we wel kunnen zeggen is dat de kantoorgebouwen aangepast zullen worden aan de nieuwste normen en aspecten op vlak van duurzaamheid en technologie om te voldoen aan een modern kantoorgebouw. De diensten uit Sint-Jans-Molenbeek trekken volgens de planning tijdens de eerste helft van 2020 naar Kobbegem, waarna ook de Anderlechtse medewerkers in de loop van volgend jaar hun collega’s zullen vervoegen. In 2021 zal vervolgens de wijnbottelarij overgebracht worden naar de site in Kobbegem. We blijven hierop inzitten aangezien nu al een op twee flessen wijn die verkocht worden in onze winkels nu al gebotteld worden in onze eigen bottelarij.” Binnenkort zal op zoek gegaan worden naar een koper voor de Molenbeekse site. Françoise Schepmans (MR), schepen en ex-burgemeester van Molenbeek, liet op Twitter al weten dat dit een nieuwe harde klap is voor de Brusselse economie.

News City naar Antwerpen

Op dit moment zitten in Kobbegem nog verschillende redacties van producten van De Persgroep zoals Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo en Dag Allemaal. In de loop van dit jaar verhuizen al deze redacties naar een gloednieuw gebouw aan het Kievitplein in Antwerpen, waar door de fusie met Medialaan ook bijvoorbeeld hun collega’s van VTM Nieuws zullen samenwerken in News City. De gebouw wordt ruim 22.000 vierkante meter groot en 46 meter hoog en biedt plaats aan zowat vierhonderd journalisten.