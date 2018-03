Delhaize breidt distributiecentrum uit 07 maart 2018

02u58 0 Asse De directie van het distributiecentrum van Delhaize in Zellik heeft gisteren een gloednieuw gebouw geopend. Dat is 3.500 vierkante meter groot en omvat een bedrijfsrestaurant, een medische dienst en een opleidingscentrum.

De grootwarenhuisketen investeerde 3,5 miljoen euro in het project. "Onze medewerkers kunnen voortaan genieten van vers bereide maaltijden in het bedrijfsrestaurant", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Op de eerste verdieping kan het personeel terecht bij de bedrijfsartsen, het opleidingscentrum werd ingericht op de tweede verdieping. Delhaize zal in de toekomst ook samenwerken met een voedingsdeskundige, zodat het personeel dagelijks gezonde gerechten kan krijgen."





Delhaize telt in ons land 720 winkels. Die worden hoofdzakelijk vanuit Zellik bevoorraad. (WDS)