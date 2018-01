De Lijn: "Tarieven en procedure waren bekend" 02u31 0

Stefanie Heyvaert kan bij De Lijn op weinig begrip rekenen. "Ze heeft haar ticket pas aangevraagd toen ze al op de bus zat en dat is niet volgens de regels", zegt woordvoerster Marianne Thysebaert van De Lijn.





"Zo'n sms-ticket moet je aanvragen nog voor je op de bus stapt. Zoniet kunnen mensen er misbruik van maken en pas sms'en als ze een controleur van De Lijn zien. Zo'n ticket is dan een uur geldig. Deze klant is dus terecht geverbaliseerd."





Volgens Thysebaert wacht Stefanie nog een extra factuur.





"De 305 euro is dan wel betaald, maar er staat ook nog een rekening van 120 euro aan deurwaarderskosten open", zegt ze.





"Onze tarieven zijn bekend, de procedures ook. De klant heeft in dit geval altijd de betaling naast zich neergelegd. Wij kunnen natuurlijk niet blijven wachten." (WDS)