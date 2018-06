De Kleine Wereld bouwt pitahuisje om tot schoolrefter 15 juni 2018

02u51 0 Asse Het leegstaande pita- en pizzahuisje op het Koensborreplein in Asse maakt in de toekomst deel uit van basisschool De Kleine Wereld. De school gaat de snackbar verbouwen tot een refter voor de leerlingen.

Pita- en pizzazaak Best Gold sloot vorig jaar de deuren. Voor de school was dat een buitenkans. "In 2016 hebben we een dossier opgestart om huursubsidies van de overheid te krijgen", vertelt directeur Dirk Van Den Eynde. "Daardoor kunnen we de benedenverdieping van het gebouw naast de school, de pitazaak dus, voor 18 jaar huren. Ons dossier is intussen goedgekeurd en we willen zo snel mogelijk aan de verbouwingen beginnen."





De nieuwe schoolrefter is 230m² groot. "Vandaag eten de leerlingen hun boterhammetjes nog in de klas op. Maar dat gaat dus veranderen. 's Middags gaan we werken met twee shiften. En we gaan ook met een traiteur in zee om opnieuw warme maaltijden aan te bieden. Bij de ouders is daar regelmatig vraag naar."





Het nieuwe gebouw zal overigens niet alleen als refter worden gebruikt. "We gaan die ruimte netjes aankleden en kindvriendelijk maken. We gaan er een multifunctionele zaal van maken. Zo willen we de ochtend- en avondbewaking hier laten doorgaan. En tijdens de lesuren kunnen we de ruimte ook gebruiken om bijvoorbeeld twee klassen te laten samenwerken. De nieuwe refter is dus niet alleen een noodzaak maar biedt tegelijk ook een meerwaarde voor onze school."





Bij De Kleine Wereld hoopt men het project op 1 september al rond te hebben. (WDS)