De Block bezoekt kinderafdeling OLV-ziekenhuis 31 januari 2018

02u29 0 Asse Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan de kinderafdeling van het OLV-ziekenhuis in Asse.

De minister maakte er kennis met schrijfster Hélène Poncelet, die bekend werd met het boek 'Kikker Cas in het ziekenhuis'. Het boek laat kinderen op een toegankelijke manier kennismaken met een verblijf in het ziekenhuis. De Block is zelf zeer enthousiast over het boek en nam daarom ook het meterschap op zich. Schrijfster Hélène Poncelet was zo opgezet dat ze meteen ook een hele lading boekjes liet aanrukken voor de kinderafdeling van het ziekenhuis.





Voor het bezoek van De Block zakten ook de leerlingen van basisschool De Kiem uit Ternat af. Uiteraard zat er voor hen ook een voorleessessie in.





(WDS)