Dakbrand na kortsluiting 16 augustus 2018

In het gebouw van FBT, de Federatie van Belgische Textielverzorging, in Zellik is dinsdagochtend een zolderbrand uitgebroken. Het vuur ontstond na een kortsluiting in de nok van het gebouw. Omdat de zolderruimte niet via een raam te verluchten viel, moest de brandweer een stuk van het dak opbreken om het vuur te doven en de rook te laten ontsnappen. Een rijstrook van de Pontbeek/N9 werd tijdens de bluswerken afgesloten. De schade bleef beperkt tot het dak en de zolder. Niemand raakte gewond.





(WDS)