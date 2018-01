Controles op sluipwegen 26 januari 2018

De lokale politie heeft controles uitgevoerd in de bekende sluipwegen Heilsborre en Bergestraat. In de Heilsborre werd de snelheid van 93 weggebruikers gecontroleerd. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur werd door 57 van hen niet gerespecteerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 61 kilometer per uur. In de Bergestraat, die het centrum van Asse met de N9 verbindt, gingen de agenten na of het tijdelijke eenrichtingsverkeer wel gerespecteerd werd. Twee bestuurders lapten het alvast aan hun laars. Een van hen kreeg nog bijkomende boetes voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. (WDS)