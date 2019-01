Cloé (15) is finaliste Top Model 2019: “Mijn ultieme droom? De catwalk van Victoria’s Secret” Wim De Smet

23 januari 2019

15u10 2 Asse Cloé Van Dijk (15) uit Asse is finaliste voor de prestigieuze modellenwedstrijd Top Model Belgium 2019. De finale heeft op 3 februari in Parijs plaats.

Cloé Van Dijk studeert sociaal-technische wetenschappen in de campus Vijverbeek in Asse. Maar ze droomt ook van een carrière op de rode loper. “Het was de vriendin van mijn buurjongen die me in contact bracht met deze wedstrijd”, vertelt Cloé. “Zij deed vorig jaar al mee en moedigde me aan om ook de stap te zetten. Uiteindelijk bleken er 6.500 kandidates te zijn. Na een eerste halve finale in Antwerpen bleven we nog met 750 over. En daaruit werden nog eens 250 kandidates geselecteerd voor acht verschillende categorieën.”

Cloé zit in de categorie voor junior fotomodellen. Dat zijn meisjes van 15 tot 18 jaar. “We blijven nog met 25 kandidates over”, vertelt Cloé. “We zijn nu volop aan het repeteren. En in het weekend van 3 februari trekken we met z’n allen naar Parijs. Op zaterdag gaan we nog repeteren en op zondag verschijnen we allemaal op de catwalk.”

“Fotomodel worden, dat is altijd al mijn ambitie geweest”, vervolgt Cloé. “Ik vind het leuk om voor de camera te staan. Mijn grote droom is fotomodel te mogen worden voor het lingeriemerk Victoria’s Secret.”