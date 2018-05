Centrum nog eens twee winkels armer SPORTHOEK EN PUCK VREZEN ONDER MEER SHOPPINGCENTER THE LEAF WIM DE SMET

16 mei 2018

02u55 0 Asse In het centrum sluiten - alweer - twee bekende winkels de deuren. Zowel Sporthoek als kinderkledingzaak Puck houden het nog deze zomer voor bekeken. De leegstand begint zo wel heel zwaar te wegen, en dan dreigt ook nog eens de concurrentie van het nieuwe shoppingcenter The Leaf in Ternat.

De zaakvoersters van Sporthoek en Puck hebben elk zo hun eigen redenen om hun winkel te sluiten. "Het koopgedrag van de mensen is in de voorbije tien jaar enorm veranderd", zegt Majella De Clercq van Puck. "Op het internet vind je een gigantisch aanbod en sommige mensen verwachten van ons dat wij eenzelfde rijkdom aan keuze aanbieden. Maar dat kan natuurlijk niet. Bovendien verkopen online reuzen zoals Amazon of Bol.com hun producten aan inkoopprijzen. Dat stoort mij enorm. En permanent kortingen aanbieden, dat kan ook niet. We kunnen ons assortiment moeilijk onder de aankoopprijs aan de man brengen."





Nog tot 31 juli is het uitverkoop bij Puck, net als bij Sporthoek. "Bij mij loopt de huurperiode af en ik had geen zin om me nog eens negen jaar te binden aan een eigen zaak", vertelt Mary Fiems van Sporthoek. "De omzet is de jongste jaren ook gedaald, vooral doordat het centrum moeilijk bereikbaar is. Maar de komst van The Leaf heeft bij ons echt de doorslag gegeven. We vreesden dat er in Ternat ook een Decathlon zou komen. In dat geval zou onze winkel geen bestaansreden meer hebben."





Waanzinnige huurprijzen

Volgens schepen Rita De Vos, bevoegd voor het middenstandsbeleid, is mobiliteit niet zozeer het probleem. "Ook in Ternat of Merchtem zit het verkeer tijdens de spitsuren muurvast", klinkt het. "Volgens mij zijn de vaak waanzinnige huurprijzen in het centrum een probleem aan het worden. En dat probleem hebben wij als gemeentebestuur niet in de hand. Voor sommige winkelpanden - niet eens de grootste - wordt een huurprijs van 2.000 euro per maand gevraagd. Dat zijn geen realistische bedragen meer. En het gevolg is dat veel winkeliers stoppen en dat de panden leeg blijven staan."





De Vos geeft wel toe dat de nakende opening van winkelcentrum The Leaf in Ternat een effect zal hebben op haar gemeente. En dat weet ook Jan Van Ginderdeuren, voorzitter van de middenstandsraad in Asse en zaakvoerder van de Succes-kledingwinkels. "Bang voor The Leaf ben ik niet, maar dat winkelcentrum zal wel veel klanten van Asse naar Ternat lokken", weet hij. "Het is jammer dat dit allemaal zomaar mogelijk is. Ik hoor de gemeentebesturen vaak spreken over kernvernieuwing en -versterking, maar intussen worden overal baanwinkels langs gewestwegen toegelaten, waardoor de handelaars wegtrekken uit het centrum."