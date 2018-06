CC stelt nieuw seizoen voor met Bart Peeters 08 juni 2018

03u00 0 Asse Bart Peeters, Wouter Deprez en Tom Van Dijck komen dit seizoen naar het CC Asse. En de nieuwe programmatie telt nog enkele andere grote namen.

Bart Peeters staat op 9 en 10 november op het podium van de cultuurzaal, terwijl komiek Wouter Deprez op 22 en 23 november langskomt. Ook Jonas Van Geel en Peter Vandenbegin, die samen een bigbandproject met uitsluitend Nederlandstalige muziek brengen, komen naar Asse. Zij zijn geboekt voor 1 mei 2019.





Acteur Tom Van Dijck behoort ook tot het kransje van grote namen. Van Dijck geniet bekendheid voor zijn hoofdrollen in Van Vlees en Bloed, Het Eiland en In De Gloria. Voor het eerst staat hij ook op het podium van de theaterzalen, in Asse op 22 maart 2019.





De seizoensbrochure 2018-2019 zit deze week in alle bussen in Asse, Opwijk en Merchtem. Meer info op www.ccasse.be. (WDS)